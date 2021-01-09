بالصور.. ضبط مركز للدروس الخصوصية ومخزن أدوية بدون ترخيص بشبرا الخيمة

السبت 09/يناير/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع أجهزة الأمن بالمحافظة، والتفتيش الصيدلي، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، ومخازن الأدوية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

شارك في الحملة، الدكتور مجدي البكري، وإيهاب مهدي نائبي رئيس الحي، وفريق المتابعة الميدانية، ودكتور ناهد مدير التفتيش الصيدلي، وقوة من قسم أول شبرا.

أسفرت الحملة عن ضبط مركز للدروس الخصوصية بجمعية التقوى بجوار كوبري عرابي، وجرى تطبيق الغرامة الفورية وغلق السنتر، وكذلك ضبط مخزن أدوية تابع للجمعية بدون ترخيص وحيازة أدوية تأمين صحي ومنتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة التفتيش الصيدلي.

كما جرة المرور علي المقاهي، وجرى ضبط أربع مقاهي تقدم الشيشة، وجرى مصادرة جميع الشيش والكراسي، وعمل محاضر للمخالفات، حيث جرى ضبط 70 شيشة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
بالصور.. ضبط مركز للدروس الخصوصية ومخزن أدوية بدون ترخيص بشبرا الخيمة
بالصور.. ضبط مركز للدروس الخصوصية ومخزن أدوية بدون ترخيص بشبرا الخيمة
بالصور.. ضبط مركز للدروس الخصوصية ومخزن أدوية بدون ترخيص بشبرا الخيمة
بالصور.. ضبط مركز للدروس الخصوصية ومخزن أدوية بدون ترخيص بشبرا الخيمة
بالصور.. ضبط مركز للدروس الخصوصية ومخزن أدوية بدون ترخيص بشبرا الخيمة
بالصور.. ضبط مركز للدروس الخصوصية ومخزن أدوية بدون ترخيص بشبرا الخيمة
بالصور.. ضبط مركز للدروس الخصوصية ومخزن أدوية بدون ترخيص بشبرا الخيمة
بالصور.. ضبط مركز للدروس الخصوصية ومخزن أدوية بدون ترخيص بشبرا الخيمة
بالصور.. ضبط مركز للدروس الخصوصية ومخزن أدوية بدون ترخيص بشبرا الخيمة
بالصور.. ضبط مركز للدروس الخصوصية ومخزن أدوية بدون ترخيص بشبرا الخيمة

أخبار تهمك

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

كهربا... مقلب "مرتضى" الذي لم يشربه أهلي "الخطيب"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ نصف ساعة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 18 ساعة

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

منذ أقل من ساعتين

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ 17 دقيقة

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

11:57 ص

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

12:34 م

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

01:28 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى