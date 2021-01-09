شاهد.. طبيب يكشف سبب ظهور الإصابات بين الأطفال بكورونا خلال الموجة الثانية

قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني، إن كل البشر معرضين للإصابة بفيروس كورونا بما فيهم الأطفال، موضحا أن حالات الإصابة بين الأطفال في مصر ليست كبيرة، ولا خطيرة.





وأشار "سالم"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن ظهور حالات الإصابة بين الأطفال سببها أن حالات الإصابة على مستوى العالم زادت، موضحا أن أعراض الإصابة على الأطفال منها ارتفاع حرارة الطفل، أحيانا يكون هناك رشح بالأنف، وظهور طفح جلدي.



