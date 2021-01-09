مروان حمدي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام أسوان

مروان حمدي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام أسوان
السبت 09/يناير/2021 - 01:18 م
ولاء حسني
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة أسوان، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد كوكو
الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي
خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي
الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.