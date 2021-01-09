موعد مباراة الزمالك ضد الطلائع في الدوري المصري والقناة الناقلة

السبت 09/يناير/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم السبت 9 يناير ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره طلائع الجيش اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش بالسلام.


وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد طلائع الجيش اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس HD" بتعليق أيمن الكاشف.


ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقطة بينما يتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.

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