تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة كأس انجلترا

السبت 09/يناير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي مانشستر سيتي غدا الأحد نظيره نادي برمنجهام سيتي ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثالثة النصف عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.


وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: زاك ستيفن.
خط الدفاع: ستونز، دياز، ميندي، كانسيلو.
خط الوسط: فيرناندينهو، فودين، سيلفا.
خط الهجوم: محرز، أجويرو، رحيم ستيرلينج.

أخبار تهمك

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الكشف عن سبب غياب محمود وحيد عن المباريات الأخيرة

منذ ساعة الا ربع

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

منذ ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 17 ساعة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ أقل من ساعتين

كهربا... مقلب "مرتضى" الذي لم يشربه أهلي "الخطيب"

منذ أقل من ساعتين

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ ساعة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:28 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

12:33 م

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

11:57 ص

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

12:34 م

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى