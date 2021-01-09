تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي إلى 7 فبراير في هتكه لعرض الفتيات

السبت 09/يناير/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل


قررت الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت تاجيل جلسات محاكمة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا، التحرش بعدد من الفتيات، لجلسة 7 فبرابر للمرافعة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية عادل الغويط واسامه محمد ابو صافى وامانة سر احمد فهمي ومحمود عبد الرشيد

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها ملك.ع التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها آلاء، التي لم تبلغ 18 عامًا وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة جنة.أ، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.

وقيام المتهم بتهديد الطفلة المجني عليها (ملك.ع) كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها وكان التهديد مصحوبًا بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر حسابها الإلكتروني "انستجرام" مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها بممارستها الجنس معه إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه، كما هدد المتهم المجني عليها الطفلة آلاء.م كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتهديدها بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر تطبيق واتس آب مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها ونشر صورتها وهو يقبلها والتي التقطها خلسة دون رضاها، وذلك إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه.

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