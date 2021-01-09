(حالا).. خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر رابط بوابة مصر الرقمية

السبت 09/يناير/2021 - 01:06 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
تحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية دائما على تزيود متابعيها بكافة المعلومات والأخبار المتعلقة بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين حيث أصبح الأمر أكثر انتشارا بين المواطنين ويبحثون عليه باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإضافة أبناءهم من المواليد.

ومن هنا ننشر لكم خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 ورابط تسجيل البيانات عبر بوابة مصر الرقمية، حيث حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شهر يناير موعداً لإضافة المواليد وتعديل البيانات في بطاقة التموين، موضحة أن إضافة المواليد ستكون للفئات الأكثر احتياجاً، الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المواطنين الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

ومن جهتها تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية، ولاستخدام خدمات بوابة مصر الرقمية يجب التسجيل أولاً باستخدام بطاقة الرقم القومي، ومن ثم تتاح لك جميع الخدمات، وللدخول إلى بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا)

- يتم كتابة رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في حال كنت مسجل مسبقا والضغط على زر الدخول لحسابي.
- وفي حال كانت أول مرة تضغط على سجل حساب جديد.

- كتابة البيانات مثل الرقم القومي- رقم المصنع- اسم الوالدة والضغط على التالي واستكمال باقي عملية التسجيل.

- اختيار التموين من خانة الخدمات الحكومية واستكمال بقية البيانات.

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