تعرف علي أهم 5 أحداث أثرت علي البورصة العالمية خلال الأسبوع الماضي





هناك 5 أحداث أثرت علي أداء البورصة العالمية خلال الأسبوع الماضي وتسببت في تعافيها في أخر تعامل لها وهو يوم الجمعة ، وهذه الأحدث هي :





1- الكونجرس يصادق على فوز بايدن، وترامب يعد بانتقال منظم للسلطة





أكد الكونجرس نتيجة الانتخابات التي تجعل من جو بايدن الرئيس المنتخب على النحو الواجب قانونياً، مما يمهد الطريق لتنصيبه في 20 يناير. وقال متحدث باسم الرئيس دونالد ترامب إن الرئيس سيضمن انتقالاً منظماً للسلطة في نهاية ولايته.





وكان عدد من أنصار الرئيس الأمريكي قد اقتحموا مبنى الكابيتول في حلقة غير مسبوقة خلفت أربعة قتلى، حيث كان بعضهم مسلحاً. وذكرت الشرطة حصول "أكثر من 52 حالة اعتقال". ووصف بايدن الحادثة بأنها "عصيان". وفي رسالة فيديو حذفها موقع تويتر لاحقاً، كرر ترامب دعمه لأنصاره المحتجين قائلاً: "نحن نحبكم كثيراً".





وحتى بعد أعمال الشغب، واصل أعضاء وجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين الطعن في نتائج الانتخابات التي قدمتها الولايات، مكررين ادعاءاتهم بوجود تجاوزات كبيرة في العملية الانتخابية في عدة ولايات، وهو ادعاء رفضته المحاكم في أكثر من 60 قضية قانونية. وأشار استطلاع لـ يوجوف أن 45٪ من الناخبين الجمهوريين يؤيدون المتظاهرين من أنصار الرئيس ترامب.









2- الدولار والسندات يشهدان التعافي بعد الخسائر التي منيا بها في ظل فوز الديمقراطيين في جورجيا





قلص الدولار وسندات الخزينة الأمريكية خسائرهما التي تحققت بعد أن أعاد فوز الحزب الديمقراطي بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا السيطرة على الغرفة العليا للحزب بعد ست سنوات من السيطرة الجمهورية.





وكان الدولار والعوائد قد تعرضا للضغط بعد فوز الديمقراطيين بكلا المقعدين في جورجيا، وهو ما قسم مجلس الشيوخ بين الجمهوريين والديمقراطيين بالتساوي، وبـ 50 مقعد لكل حزب. وبحسب قانون المجلس، فإنه في حال تعادل الأصوات في أي تصويت يجري في المجلس، فإن نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس (NYSE:LHX) ستمتلك حق فض التعادل بالإدلاء بصوتها، الذي سيكون حاسماً في تلك الحالة. ويشير ذلك إلى أن الرئيس القادم جو بايدن سيجد أنه من السهل تأكيد قرارات إدارته الرئاسية، والموافقة على خطط سياسته المالية، وحزم التحفيز التي يرغب بها، عندما تتولى إدارته السلطة في 20 من يناير الحالي.





وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (11:30 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.4٪ ليشير إلى 89.877.





وبعد أن وصل عائد سندات الـ 10 سنوات التي تصدرها الخزينة الأمريكية يوم أمس إلى 1٪ لأول مرة منذ مارس الماضي، أنخفض اليوم من 1.07٪ إلى 1.04٪.

واستمر انخفاض قيمة الدولار في دفع أسعار العملات الرقمية المشفرة المختلفة إلى الأعلى. فلقد قفزت بيتكوين بنسبة 7.8٪ لتتداول عند 37,175 دولار، أما إيثيريم فلقد تقدمت بنسبة 6.6٪ ووصلت إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات عند 1,225 دولار.









3. الأسهم الأمريكية تتقدم متفائلة بالمزيد من التحفيز، وتترقب بيانات البطالة





تتحضر الأسهم الأمريكية لافتتاح جلسة اليوم بمكاسب طفيفة، متفائلة باحتمال المزيد من التحفيز من كل من الحكومة والاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يلغي أي مخاوف بشأن استقرار الديمقراطية الأمريكية وسيادة القانون.





فعند الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (11:30 صباحاً بتوقيت جرينيتش)، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بـ 62 نقطة أو ما يعادل 0.2٪، بينما تقدمت العقود الآجلة لمؤشر إس إن بي 500 بـ 0.3٪. أما العقود الآجلة لمؤشر نازداك فلقد ارتفعت بنسبة 0.6٪.





وعلى الأجندة الاقتصادية، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر، والذي أظهر أن قرار البنك المركزي بترك برنامج شراء السندات دون تغيير، قد كان بالإجماع تقريباً.





أما اليوم، فسوف تبحث الأسواق عن المزيد من المؤشرات على مدى صحة الاقتصاد الأمريكي، عندما يتم الإعلان عن أرقام جديدة لمطالبات البطالة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش).





ويتوقع المحللون ان ترتفع مطالبات البطالة الأولية بشكل معتدل من 787 ألف إلى 800 ألف مطالبة، لتبقى فوق حاجز الـ 700 ألف كما كان الحال في الأسابيع الأخيرة. أما المطالبات المستمرة، والتي تصدر بحسب بيانات الأسبوع الذي يسبق أسبوع المطالبات الأولية، فيُتوقع أن تتراجع بشكل هامشي وبنحو 19 ألفاً إلى 5.200 مليون مطالبة.





وتتضاعف أهمية التقرير الأسبوعي كونه يصدر بعد تقرير (أيه دي بي) بيوم وقبل تقرير وزارة العمل الشهري بيوم أيضاً. وكان تقرير شركة أيه دي بي لمعالجة الرواتب، والذي صدر يوم أمس، قد أظهر أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد انخفض بواقع 123 ألف وظيفة في ديسمبر، مما يمهد الطريق لمفاجأة سلبية كبيرة في تقرير الوظائف الشهري الرسمي، الذي ستصدره وزارة العمل الأمريكية يوم غد الجمعة، والذي يتضمن أيضاً معدل البطالة.





وتتضمن أجندة اليوم أيضا كل مؤشر مدراء المشتريات للقطاع غير الصناعي، بالإضافة إلى أخر تقرير لـ الميزان التجاري في عهد الرئيس ترامب، والذي يتوقع أن يصل العجز فيه إلى نحو 65 بليون، أي أكثر بنحو 30٪ مما كان عندما استلم الرئيس سلطاته في يناير 2017.





4- الحظر الأمريكي قد يطال علي بابا وتنسنت





وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، تدرس السلطات المتحدة توسيع حظر سوق الأسهم الأمريكية على الشركات الصينية ليشمل عمالقة الإنترنت علي بابا (NYSE:BABA) وتنسنت (OTC:TCEHY)، فيما من شأنه أن يمثل مزيداً من التوتير في العلاقات المالية بين الصين وأسواق رأس المال الأمريكية.





وصدر تقرير الصحيفة بعد يوم واحد من تغيير بورصة نيويورك مرة أخرى مسارها والمضي قدمًا في شطب ثلاث شركات اتصالات صينية كبيرة.





وتبلغ قيمة العملاقين الصينين معاً 1.3 تريليون دولار. وانخفضت إيصالات الإيداع الأمريكي ADRs لكلا السهمين بأكثر من 4٪ في أواخر تداولات جلسة نيويورك ليوم أمس الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة في وقت مؤلم بشكل خاص بالنسبة لشركة علي بابا، التي يتعرض مؤسسها جاك ما لضغوط متزايدة من المنظمين الصينيين بشأن أنشطة (آنت جروب) للخدمات المالية التابعة لـ علي بابا.





5- أستقرار النفط في ظل بيانات المخزون





استقرت أسعار النفط الخام فوق مستوى الـ 50 دولار، ولا تزال تتمتع بالدعم من القرار السعودي غير المتوقع بخفض الإنتاج من جانب واحد بمقدار مليون برميل يومياً لشهري فبراير ومارس.





وتمثل هذه الخطوة عودة مؤقتة للسعودية إلى وظيفتها كـ المنتج العالمي المتأرجح، وهو دور حاولت مرات عديدة في الماضي التخلص منه، لكنها اضطرت مراراً وتكراراً إلى توليه نظراً للقدرة الإنتاجية التي لا مثيل لها وتكاليف التشغيل المنخفضة.





وعند كتابة هذا المقال، تقدمت عقود غرب تكساس الوسيط الآجلة، بنسبة 0.3٪ لتتداول عند 50.76 دولار للبرميل. أما العقود الآجلة لنفط برنت، والتي تُعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، فلقد عاكست ذلك وتراجعت بنسبة 0.3٪ لتتداول عند 54.16 دولار للبرميل.