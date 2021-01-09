غلق 13 مركز دروس خصوصية وتطبيق 727 غرامة كمامة في حملات مكثفة ببني سويف

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، على أهمية استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الإحترازية والتي بدأ سريانها "في الثالث من الشهر الجاري" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدًا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الإلتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.



جاء ذلك خلال إستعراضه لتقرير، بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الإحترازية الصحية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021م.



وبحسب التقرير فقد تم "على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضي" تحرير 746 محضرًا لمخالفة الإجراءات الإحترازية بواقع 727 محضرًا للأفراد، بالإضافة إلى تحرير 19 محاضر للمنشآت والمحال التجارية لمخالفتها الإجراءات الوقائية، فيما تم فض 92 سوق وسويقية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



كما تمكنت الحملات من فض 11سرادق لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد 13 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية، بجانب قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف بغلق 149 محل ومنشأة تجارية بدائرة الوحدة المحلية.



وطالب محافظ بني سويف، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.



حملات مكثفة



وفي ذات السياق، وتنفيذًا المحافظ تتوالى المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.





شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، على أهمية استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الإحترازية والتي بدأ سريانها "في الثالث من الشهر الجاري" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدًا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الإلتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.



جاء ذلك خلال إستعراضه لتقرير، بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الإحترازية الصحية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021م.



وبحسب التقرير فقد تم "على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضي" تحرير 746 محضرًا لمخالفة الإجراءات الإحترازية بواقع 727 محضرًا للأفراد، بالإضافة إلى تحرير 19 محاضر للمنشآت والمحال التجارية لمخالفتها الإجراءات الوقائية، فيما تم فض 92 سوق وسويقية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



كما تمكنت الحملات من فض 11سرادق لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد 13 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية، بجانب قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف بغلق 149 محل ومنشأة تجارية بدائرة الوحدة المحلية.



وطالب محافظ بني سويف، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.



حملات مكثفة



وفي ذات السياق، وتنفيذًا المحافظ تتوالى المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

