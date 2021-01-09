أصاله تنعي المايسترو الراحل خالد فؤاد وتُعلق:"سأفتقد خوفه عليّ واطمئنانه الدّائم"

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نعت الفنانة أصالة المايسترو الراحل خالد فؤاد، الذي توفي مساء أمس، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت أصاله صورة للمايسترو الراحل خالد فؤاد، وعلقت عليها قائلة :"كان بمثابة والدي وكنتُ اُناديه ( أبي)، كريمًا جدًّا وخلوقًا ومهذّبًا وحنونًا طيّبًا، سأفتقد خوفه عليّ واطمئنانه الدّائم".



وتابعت أصاله قائلة :"سأفتقده كما أفتقدُ الغالين جدًّا منّ أحبّائي الّذين رحلوا، أدعوا له اليوم كثيرًا؛ لأنّه كان يفيض بالحبّ والعطاء،رحم الله أبي الحبيب الدّكتور المايسترو خالد فؤاد".



وتوفي المايسترو خالد فؤاد مساء أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وهو صاحب مشوار ملئ بالنجاحات، وكان يتمتع بحب شديد من كل نجوم الوسط الفني.