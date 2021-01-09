وسائل إعلام فرنسية: زوجة ماكرون أصيبت بفيروس كورونا أواخر ديسمبر

السبت 09/يناير/2021 - 01:07 م
ماكرون
ماكرون
وكالات

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، إن زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون، أصيبت بفيروس كورونا أواخر ديسمبر، لكنها استأنفت أنشطتها العادية بعد أن جاءت نتيجة فحص ثان سلبية.

 

وقد أعلنت الرئاسة الفرنسية، في وقت سابق، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

 

وكانت السلطات الصحية في فرنسا، أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 2.45 مليون.

 

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 59182.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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