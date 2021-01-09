منحة العمالة غير المنتظمة شهر يناير 2021.. استعلم عنها عبر هذا الرابط الفعال والسريع





منحة العمالة الغير المنتظمة، نقدم لكم رابط سريع وفعال خصصته وزارة القوى العاملة للاستعلام عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة من جانب المستفيدين، فمن المتوقع أن يتم صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة التي فقدت عملها بسبب الظروف الحالية التي مر بها البلاد و الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.





رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة شهر يناير عام 2021

- يجب التسجيل في وزارة القوى العاملة المصرية والتأكد من التسجيل قبل الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة شهر يناير عام 2021 ((((هنا))))





- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة وتسجيل حساب الدخول الخاص بك.





- يجب كتابة الرقم القومي 14 رقم بالكامل بشكل صحيح ثم طلب الاستعلام.





- يظهر لهم نتيجة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة في يناير عام 2021.