ننشر تفاصيل إحالة متهم لسرقته شقة صديقه بالجمالية

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أمرت نيابة الجمالية بجنوب القاهرة، باحالة عاطل لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة صديقه بمنطقة الجمالية، إلي محكمة الجنح للمحاكمة.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قاما بسرقة المضبوطات من مسكن أحد أصدقائه بأسلوب "المفتاح المصطنع".



وأفادت التحقيقات أن المتهم بأنه نظرًا لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمشغولات ذهبية داخل الشقة سكنه، اختمرت في ذهنه سرقته وقاما بصنع نسخة من مفتاح الشقة الأصلي.





تعود بداية الواقعة عندما ورورد معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على بعض محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر.



حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.