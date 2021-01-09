ننشر تفاصيل إحالة متهم لسرقته شقة صديقه بالجمالية

السبت 09/يناير/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة الجمالية بجنوب القاهرة، باحالة عاطل لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة صديقه بمنطقة الجمالية، إلي محكمة الجنح للمحاكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قاما بسرقة المضبوطات من مسكن أحد أصدقائه بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وأفادت التحقيقات أن المتهم بأنه نظرًا لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمشغولات ذهبية داخل الشقة سكنه، اختمرت في ذهنه سرقته وقاما بصنع نسخة من مفتاح الشقة الأصلي.


تعود بداية الواقعة عندما ورورد معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على بعض محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الكشف عن سبب غياب محمود وحيد عن المباريات الأخيرة

منذ 42 دقيقة

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ أقل من ساعة

كهربا... مقلب "مرتضى" الذي لم يشربه أهلي "الخطيب"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ ساعة و نصف

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

منذ ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

منذ ساعة و نصف

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

القبض على عامل أثناء بيعه مشغولات ذهبية سرقها من شقة صاحب شركة بالجمالية

ضبط عاطل لسرقته سلاسل ذهبية من داخل محل بالجمالية

حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لبيعه مشغولات ذهبية سرقها من داخل فيلا بالجمالية

ضبط خادمة وربة منزل لسرقتهما مشغولات ذهبية بالجمالية

حبس خادمة وربة منزل لسرقتهما شقة موظف في الجمالية

حبس سيدتين لسرقتهما مشغولات ذهبية من داخل شقة موظفة بالجمالية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:28 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

12:33 م

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

11:57 ص

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

12:34 م

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى