موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

السبت 09/يناير/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا كبيرا على استون فيلا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.


وبهذه النتيجة يصعد نادي ليفربول الي الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.


ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد 17 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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