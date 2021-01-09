أول قرار من النيابة في واقعة قيام شخص بقتل شقيقه وتقييد والدته بالإسكندرية

السبت 09/يناير/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أمرت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل شقيقه بعد أن نشبت مشادة بينهما بسبب خلافات مالية بينهما، وتقيد والدته بالحبال، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.


كان تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين شقيقين ووفاة أحدهما بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وهروب الآخر.

على الفور انتقل فريق من ضباط مباحث القسم، الى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو أ.ر.أ، 41 سنة، مسجاة على ظهرها غارق فى دمائه إثر طعنه بسلاحٍ أبيض فى الصدر.

وبسؤال والدته المدعوة ع.ال. ال، ربه منزل، قررت نشوب مشاجرة بسبب خلافات مالية بين نجلها المتوفى والمتهم شقيقه الأصغر ي.ر.أ، 35 سنة، عاطل، بسبب قيام المتوفى بمساعدة شقيقه فى شراء مركبة "تروسيكل" فحدثت مشاجرة فيما بينهما، على اثرها تعدى فيها الأخير على الأول بالطعن بسلاحٍ أبيض حتى سقط قتيلًا، واكدت أن نجلها الصغير قام بتقيدها بالحبال حتى لا تستغيث بالجيران وفر هاربًا.

تم عمل كمين والقى القبض على المتهم، ونقل الجثة إلى مشرحة الاسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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