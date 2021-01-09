جونيور أجايي يخضع لفحص طبي تحت إشراف طبيب الأهلي

السبت 09/يناير/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
محمد الصو
خضع جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته وسير برنامجه التأهيلي.

واطمأن طبيب الفريق على الحالة الطبية للاعب، قبل أن يستكمل «أجايي» برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. 

وأدى أجايي جانبا من التدريبات التأهيلية في «الجيم»، قبل أن يؤدي بعض التدريبات البدنية والجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج المحدد له؛ بسبب إصابته في الوتر الوحشي. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

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