حقيقةً إجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

السبت 09/يناير/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزارء، اليوم، حقيقةً المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج. 

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
حقيقةً إجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي
حقيقةً إجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

أخبار تهمك

الكشف عن سبب غياب محمود وحيد عن المباريات الأخيرة

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ أقل من ساعتين

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

منذ ساعة

كهربا... مقلب "مرتضى" الذي لم يشربه أهلي "الخطيب"

منذ أقل من ساعتين

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 17 ساعة

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

منذ ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:28 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

12:33 م

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

11:57 ص

مهاجم المقاولون العرب على رادار الزمالك

12:34 م

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى