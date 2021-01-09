محمد هاني ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الإنتاج الحربي

السبت 09/يناير/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
علي نبوي
انتظم محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وشارك هاني في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته وتحول المسحة الطبية التي خضع لها من إيجابية إلى سلبية.


وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز الذي حققه مساء أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وتصدره لقمة الدوري.


كما حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت.


شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


وفاز الأهلي أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز.

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