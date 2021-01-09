"مدبولي" ناعيا اللواء محمود مغاوري: كان مثالاً للإخلاص والتفاني

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن خالص التعازي في وفاة اللواء مهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين، الذي رحل فجر اليوم السبت.





وقال رئيس الوزراء، "لقد شرفت بالعمل مع اللواء مغاورى، أثناء رئاسته الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وكان الفقيد، رحمه الله، مثالا للإخلاص والتفاني، والعمل بروح الفريق، متمتعا بخلق رفيع، وتواضع أكسبه احترام الجميع".



