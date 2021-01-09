والتر بواليا يخضع إلى اختبار طبي على هامش مران الفريق

السبت 09/يناير/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
محمد الصو
خضع الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اختبار طبي على هامش مران الفريق الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، باختبار اللاعب طبيًا على هامش المران الجماعي، عقب إصابته خلال مشاركته أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري العام.

وتعرض بواليا للإصابة بكدمة قوية في سمانة القدم، وخرج من المباراة ولم يستطع استكمالها، بسبب الإصابة ليحل بدلًا منه محمد شريف في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وتعد مشاركة بواليا أمام سيراميكا كليوباترا، هي الأولى له بقميص القلعة الحمراء، عقب الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من صفوف الجونة لمدة 4 مواسم مقبلة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

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