موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

السبت 09/يناير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف مروان محسن مهاجم الفريق من الرحيل بالشتاء الحالي.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن الحديث عن رحيل مروان محسن غير مطروح، ولا توجد أي نية للعمل على ذلك، واللاعب مستمر بين صفوفه.

وأضاف: "موسيماني لم يطلب رحيل مروان، ويتمسك بقدرات لاعبه ويؤمن بإمكانياته الفنية، وهو يرى أن محسن من المهاجمين الأقوياء".

وتابع: "المدير الفني يرفض تمامًا فكرة خروج اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ويؤكد على أنه أحد العناصر الأساسية معه".

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول إمكانية خروج مروان محسن، من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة، بسبب تراجع مستواه وتعرضه للانتقادات الحادة.

أخبار تهمك

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 17 ساعة

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ أقل من ساعة

إنبي يخطط لضم بدلاء الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 ص

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

11:59 ص

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

11:11 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

01:28 ص

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى