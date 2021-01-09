موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف مروان محسن مهاجم الفريق من الرحيل بالشتاء الحالي.





وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن الحديث عن رحيل مروان محسن غير مطروح، ولا توجد أي نية للعمل على ذلك، واللاعب مستمر بين صفوفه.





وأضاف: "موسيماني لم يطلب رحيل مروان، ويتمسك بقدرات لاعبه ويؤمن بإمكانياته الفنية، وهو يرى أن محسن من المهاجمين الأقوياء".





وتابع: "المدير الفني يرفض تمامًا فكرة خروج اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ويؤكد على أنه أحد العناصر الأساسية معه".





وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول إمكانية خروج مروان محسن، من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة، بسبب تراجع مستواه وتعرضه للانتقادات الحادة.



