الثلاثاء على cbc.. سماح أنور تكشف قصة زواجها السري

السبت 09/يناير/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر


تجري الإعلامية هبة الأباصيري حوارًا خاصًا مع الفنانة سماح أنور، عبر برنامج It's Show time، يوم الثلاثاء المقبل، في التاسعة مساء على قناة cbc.

تتحدث "أنور" خلال اللقاء عن مراحل حياتها وذكريات طفولتها وفترة حادثتها الشهيرة، وعن سبب قلة ظهورها الفني الآن وتفرغها لعملها علي الإنترنت، وتفاعلها مع الجمهور بشكل شبه يومي لحل المشاكل.

يتناول اللقاء أيضا قصة زواجها السري وابنها الوحيد "أدهم"، وتعرض صورا تجمعهما لأول مرة عبر البرنامج، فضلا عن الحديث عن ذكرياتها مع الفنان فواد المهندس وعلاقتها بالفنان سمير صبري، وخلافها مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

يذكر أن هبة الأباصيري تقدم حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تحاور عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 22 ساعة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 20 ساعة

إنبي يخطط لضم بدلاء الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 18 ساعة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

خطة "CBC" لتغطية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

مها الصغير مذيعة It's Show time تشارك في تقديم جوائز استفتاء "معكم مع مني الشاذلي" (فيديو)

تعرف على خريطة احتفال cbc في ليلة رأس السنة (صور)

أحمد زاهر اليوم ضيف مها الصغير في "its show time"

دينا حويدق | إصابة الإعلامية Dina Hwaidak مقدمة برنامج It's Show time بفيروس كورونا

النجم العالمي سوبر ساكو ضيف It's show time على cbc

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 ص

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

11:59 ص

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

11:11 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

01:28 ص

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى