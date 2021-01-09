الثلاثاء على cbc.. سماح أنور تكشف قصة زواجها السري









تجري الإعلامية هبة الأباصيري حوارًا خاصًا مع الفنانة سماح أنور، عبر برنامج It's Show time، يوم الثلاثاء المقبل، في التاسعة مساء على قناة cbc.





تتحدث "أنور" خلال اللقاء عن مراحل حياتها وذكريات طفولتها وفترة حادثتها الشهيرة، وعن سبب قلة ظهورها الفني الآن وتفرغها لعملها علي الإنترنت، وتفاعلها مع الجمهور بشكل شبه يومي لحل المشاكل.





يتناول اللقاء أيضا قصة زواجها السري وابنها الوحيد "أدهم"، وتعرض صورا تجمعهما لأول مرة عبر البرنامج، فضلا عن الحديث عن ذكرياتها مع الفنان فواد المهندس وعلاقتها بالفنان سمير صبري، وخلافها مع المخرجة كاملة أبو ذكري.



