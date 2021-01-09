"كنت مثال للفنان الملتزم الحريص".. بهذه الكلمات لطيفة تنعي المايسترو الراحل خالد فؤاد

السبت 09/يناير/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



نعت الفنانة لطيفة المايسترو والموسيقار الراحل خالد فؤاد الذي توفي مساء أمس، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت لطيفة مجموعة صور جمعتها بالمايسترو الراحل خالد فؤاد، وعلقت عليها قائلة :"ماذا أقول في هذا اليوم الحزين، فقدت إنسان واستاذ من أغلى الناس على قلبي رفيق درب و أخ عزيز و أستاذ من أأمن الناس اللي اتعاملت معاهم".

وتابعت لطيفة قائلة :"كان بيخاف عليا زي أخويا، سافرنا كتير مع بعض و نجحنا كتير مع بعض، حقبة من الزمن قضيناها مع بعض، ألف رحمة ونور على روحك يا خالد يا مايسترو يا عظيم ".

وأضافت لطيفة:"كل الموسيقيين في الوطن العربي كانوا بينتظرونا عشان يشتغلوا معاك في مصر في الجزائر في دبي في كل مكان، كنت مثال للفنان الملتزم الحريص، افتقدتك وكل الوسط الفني افتقدك، أعزي نفسي و أعزي عائلتك و أولادك، إلى جنة الخلد يا خالد، إنَّا لله إنَّا إليه راجعون".


وتوفي المايسترو خالد فؤاد أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وهو صاحب مشوار ملئ بالنجاحات، وكان يتمتع بحب شديد من كل نجوم الوسط الفني، ومن المُقرر أن يتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر في مقابر العائلة بعد بوابات العين السخنة.

أخبار تهمك

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

منذ أقل من ساعتين

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 22 ساعة

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

إنبي يخطط لضم بدلاء الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 ص

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

11:59 ص

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

11:11 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

01:28 ص

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى