"كنت مثال للفنان الملتزم الحريص".. بهذه الكلمات لطيفة تنعي المايسترو الراحل خالد فؤاد

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نعت الفنانة لطيفة المايسترو والموسيقار الراحل خالد فؤاد الذي توفي مساء أمس، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت لطيفة مجموعة صور جمعتها بالمايسترو الراحل خالد فؤاد، وعلقت عليها قائلة :"ماذا أقول في هذا اليوم الحزين، فقدت إنسان واستاذ من أغلى الناس على قلبي رفيق درب و أخ عزيز و أستاذ من أأمن الناس اللي اتعاملت معاهم".



وتابعت لطيفة قائلة :"كان بيخاف عليا زي أخويا، سافرنا كتير مع بعض و نجحنا كتير مع بعض، حقبة من الزمن قضيناها مع بعض، ألف رحمة ونور على روحك يا خالد يا مايسترو يا عظيم ".



وأضافت لطيفة:"كل الموسيقيين في الوطن العربي كانوا بينتظرونا عشان يشتغلوا معاك في مصر في الجزائر في دبي في كل مكان، كنت مثال للفنان الملتزم الحريص، افتقدتك وكل الوسط الفني افتقدك، أعزي نفسي و أعزي عائلتك و أولادك، إلى جنة الخلد يا خالد، إنَّا لله إنَّا إليه راجعون".





وتوفي المايسترو خالد فؤاد أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وهو صاحب مشوار ملئ بالنجاحات، وكان يتمتع بحب شديد من كل نجوم الوسط الفني، ومن المُقرر أن يتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر في مقابر العائلة بعد بوابات العين السخنة.