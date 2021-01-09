"اتعلمت منك كتير".. بهذه الكلمات أحمد فهمي ينعي المايسترو الراحل خالد فؤاد

السبت 09/يناير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
نعى الفنان أحمد فهمى، الموسيقار والمايسترو الراحل خالد فؤاد الذي توفي أمس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب أحمد فهمي تغريدة جديدة قال فيها:"المايسترو الكبير خالد فؤاد في ذمة الله ، ربنا يرحمك دكتور أفضالك علي كل الناس و اتعلمت منك كتير الله يرحمك ويحسن اليك ويصبر أهلك ومحبيك".

وتوفي المايسترو خالد فؤاد أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وهو صاحب مشوار ملئ بالنجاحات، وكان يتمتع بحب شديد من كل نجوم الوسط الفني، ومن المُقرر أن يتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر في مقابر العائلة بعد بوابات العين السخنة.

أخبار تهمك

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

منذ أقل من ساعة

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحسم موقف مروان محسن من الرحيل في الشتاء

منذ ثلث ساعة

إنبي يخطط لضم بدلاء الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 19 ساعة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 ص

خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

11:59 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

01:28 ص

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

11:11 ص

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى