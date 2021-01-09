"اتعلمت منك كتير".. بهذه الكلمات أحمد فهمي ينعي المايسترو الراحل خالد فؤاد

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نعى الفنان أحمد فهمى، الموسيقار والمايسترو الراحل خالد فؤاد الذي توفي أمس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب أحمد فهمي تغريدة جديدة قال فيها:"المايسترو الكبير خالد فؤاد في ذمة الله ، ربنا يرحمك دكتور أفضالك علي كل الناس و اتعلمت منك كتير الله يرحمك ويحسن اليك ويصبر أهلك ومحبيك".



وتوفي المايسترو خالد فؤاد أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وهو صاحب مشوار ملئ بالنجاحات، وكان يتمتع بحب شديد من كل نجوم الوسط الفني، ومن المُقرر أن يتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر في مقابر العائلة بعد بوابات العين السخنة.