سيناتورة جمهورية تطالب ترامب بالاستقالة فورا

طالبت السيناتورة الأمريكية الجمهورية، ليزا موركوفسكي، الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، بالاستقالة فورا.

ووفقًا لـ "Anchorage Daily News"، أوضحت السيناتورة الأمريكية، أنه إذا لم يتمكن الحزب الجمهوري من فصل نفسه عن ترامب، فهي "ليست متأكدة من أن لديها مستقبلا مع هذا الحزب".

وأضافت موركوفسكي بشأن ترامب: "أريده أن يستقيل، أريده بالخارج".

وأشارت عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري، إلى أنها تعتقد بأنه يجب على ترامب "أن يغادر" البيت الأبيض، وأضافت: "قال إنه لن يحضر، ولن يظهر في حفل التنصيب (حفل تنصيب المرشح الديمقراطي المنتخب، جو بايدن)".

وتابعت السيناتورة الأمريكية: "لم يركز على جائحة كورونا، إنه إما يلعب الغولف، أو داخل المكتب البيضاوي، يغضب ويرمي كل شخص كان مخلصا وأمينا له تحت الحافلة، بدءا من نائب الرئيس، مايك بينس".

وقالت: "ترامب يريد فقط البقاء في البيت الأبيض من أجل لقب الرئاسة، ويريد فقط البقاء هناك من أجل غروره"، مؤكدة أن عليه "الخروج".

وأكدت أن دونالد ترامب "يحتاج إلى فعل شيء جيد"، مضيفة أنها لا تعتقد بأنه "قادر على فعل هذا الشيء".

وقد حملت، ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب التي طالت مبنى الكابيتول، وقالت: "ربما كان هناك الكثير والكثير من الأمريكيين الطيبين الذين قدموا إلى واشنطن العاصمة، لأنهم شعروا بقوة بدعم هذا الرئيس".