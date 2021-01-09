تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

السبت 09/يناير/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يستعد فريق برشلونة لمواجهة غرناطة، اليوم السبت 9 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.


ويحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على حساب أوساسونا، في إطار منافسات نفس الجولة، بينما يستضيف أتليتكو مدريد متصدر جدول الليجا نظيره أتليتك بلباو.


ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالتالي :-
1- جيرارد مورينو 10 أهداف.
2- ليونيل ميسي 9 أهداف.
3- ياجو اسباس 9 أهداف.
4- لويس سواريز 9 أهداف.
5- كريم بنزيما 8 أهداف.

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