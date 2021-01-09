خاص- الأهلي يطير إلى قطر بطائرة خاصة ومحمود الخطيب رئيسًا للبعثة

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى قطر أواخر الشهر الجاري استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.





وعلم الفجر الرياضي بأن مجلس إدارة الأهلي قرر سفر بعثة الفريق الأحمر إلى قطر على متن طائرة خاصة ويرأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر رئاسة البعثة.





وقرر مجلس الأهلي سفر بعثة الفريق الأحمر إلى قطر على متن طائرة خاصة لتوفير كافة سبل الراحة للفريق الأحمر.





وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في قطر في بداية شهر فبراير المقبل، حيث يشارك الأهلي فيها باعتباره فائزًا بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.



