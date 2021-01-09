جهاز٦ أكتوبر ينفذ دورات مياه عمومية بالمجان بالأماكن العامة

السبت 09/يناير/2021 - 11:49 ص
دورات مياه بالأماكن العامة
دورات مياه بالأماكن العامة
احمد الشيخ

قال شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر، إنه تم البدء في  توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكني المدينة وروادها، في المحاور الرئيسية بالمدينة، والأماكن المكتظة بالمارة، وذلك بالتعاون مع احدي الشركات المتخصصة.

وأضاف شريف الشربينى، أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير صورة حضارية للمدينة، وكذا تخفيف المعاناة على مرضى السكرى وغيرهم الذين يجدون معاناة لعدم توافر دورات مياه، مشيراً إلى أن دورات المياه موزعة بشكل أساسي في نطاق الخدمات علي المحاور الرئيسية، وتتميز بطراز معماري مميز وعصري، وتحتوي علي دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل علي مدار الـ ٢٤ ساعة، ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة.

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