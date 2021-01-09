سميرة سعيد تنعي المايسترو الراحل خالد فؤاد وتُعلق :"كان فنانًا مخلصًا وصديقًا دائمًا"

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نعت الفنانة سميرة سعيد المايسترو الراحل خالد فؤاد بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت سميرة سعيد صورة للمايسترو الراحل خالد فؤاد، وعلقت عليها قائلة :"خالد فؤاد في ذمة الله، الله يرحمك ويغفر لك، لك محبة كبيرة في قلبي رفيق درب وعشرة تمتد لعشرات السنين".



وتابعت سميرة سعيد قائلة:" مايسترو وموزع موسقي كبير شاركني حفلات ورحلات كثيرة كان فيها، فنانًا مخلصًا وصديقًا دائمًا، رحمك الله عزيزي خالد وللعائلة الكريمة خالص العزاء".



وتوفي المايسترو خالد فؤاد أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وهو صاحب مشوار ملئ بالنجاحات، وكان يتمتع بحب شديد من كل نجوم الوسط الفني، ومن المُقرر أن يتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر في مقابر العائلة بعد بوابات العين السخنة.