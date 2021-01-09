5 مباريات اليوم في المجموعة الأولى بالقسم الثالث

السبت 09/يناير/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
تشهد المجموعة الأولى من مسابقة دوري القسم الثالث، إقامة 5 مباريات في الثانية والربع من عصر اليوم السبت، ضمن إفتتاح الجولة الخامسة، للموسم الحالي.

ومن المقرر أن يلعب فريق المدنية المنورة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، مع نظيرة فريق وادي النيل، صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط، في مواجهة مرتقبة وهامة لكلا الفريقان لمطاردة الأقصر صاحب الصدارة بـ 12 نقطة.

ويلعب فريق النصر للتعدين أمام نظيرة فريق مركز شباب إدفو، ويحل الأقصر ضيفاً على نظيرة فريق قوص، كما يلاقي أبو الريش فريق جمهورية دراو.

ويخوض فريق التحرير الخامس برصيد 7 نقاط، لقاء مع فريق الهلال متزيل الترتيب بنقطة وحيدة.
وتختتم الجولة الـ 5 يوم الأحد، عندما يستقبل فريق مركز شباب الزهراء نظيرة فريق شبان إسنا.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الأقصر 12 نقطة
2- المدينة المنورة 10 نقاط
3- وادي النيل 9 نقاط
4- شباب إدفو 7 نقاط
5- التحرير 7 نقاط
6- التعدين 7 نقاط
7- شبان إسنا 4 نقاط
8- أبو الريش 4 نقاط
9- قوص نقطتين
10- جمهورية دراو نقطتين
11- شباب الزهراء نقطة وحيدة
12- الهلال نقطة وحيدة

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