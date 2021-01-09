وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى

السبت 09/يناير/2021 - 11:18 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان
احمد الشيخ

عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض عاصم الجزار، خلال الاجتماع، الترتيبات التى يجرى العمل بها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي، بعد ما وافق عليه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار الوزير إلى أنه تم التوجيه بدعوة الشركات والمستثمرين خلال أسبوع للبدء في إبرام عقود الاتفاق معهم تباعاً، لتنفيذ المشروعات التنموية بالاشتراطات التي تمت الموافقة عليها سابقاً، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل المستدام للأراضي.

وأوضح وزير الإسكان أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضى بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني ينفعل على ثلاثي الأهلي في مباراة سيراميكا

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة العودة الأهلي للتعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن لقاحات "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

منذ أقل من ساعتين

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم مصر المقاصة بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ حوالي 18 ساعة

إنبي يخطط لضم بدلاء الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

منذ أقل من ساعة

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 ص

أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

برشلونة يستقر على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

10:21 ص

بعد بواليا.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

01:28 ص

الزمالك يخطط لتدعيم هذه المراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية

10:19 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى