تاريخ مواجهات الزمالك والجيش.. تفوق أبيض كاسح و"العندليب" يُغرد في صدارة الهدافين

السبت 09/يناير/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
يلتقي فريق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الزمالك يدخل مباراة الليلة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة مزاحمة غريمه الأهلي على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات على المقاولون وسموحة وإنبي، وتعادل وحيد مع بيراميدز، بينما يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

على الجانب الآخر، يبحث فريق طلائع الجيش الخروج من دوامة الهزائم المتتالية في بطولة الدوري الممتاز، بعدما تعادل في مباراة وحيدة مع الجونة، وتعرض لـ4 هزائم متتالية أمام أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد.

وتقابل الزمالك مع طلائع الجيش في 30 مباراة رسمية سابقة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الفارس الأبيض الفوز في 18 مباراة، مقابل 8 انتصارات لفريق طلائع الجيش، بينما حسم التعادل نتيجة 7 مباريات بين الفريقين.

كما جمعت 3 مباريات الفريقين في بطولة كأس مصر فاز الزمالك في مباراتين وخسر مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 63 هدفًا في شباك طلائع الجيش بمختلف البطولات، واستقبلت مرماه 37 هدفًا، ويعد الثنائي عبد الحليم علي نجم الأبيض السابق وأحمد سمير لاعب الجيش هما هدافي مواجهات الفريقين وسجل كل منهما 5 أهداف.

أول مباراة رسمية جمعت الزمالك مع طلائع الجيش كانت في 18 أكتوبر لعام 2004 ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2004 – 2005، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3 – 1، سجل الأهداف (عبد الحليم علي "هاتريك)، بينما جاء هدف الجيش الوحيد عن طريق (حسن موسى).

خرج الزمالك بشباك نظيفة في 9 مباريات ضد طلائع الجيش، بينما حافظ الفريق العسكري على نظافة شباكه في 5 مباريات.

أكبر انتصار حققه الزمالك على حساب طلائع الجيش كان بنتيجة 6 – 1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز بتاريخ 21 سبتمبر لعام 2014.

آخر مواجهة جمعت الزمالك وطلائع الجيش كانت في الدور نصف النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر بتاريخ 1 ديسمبر 2020، وفاز الفريق العسكري بنتيجة 3-1 وتأهل للمباراة النهائية للبطولة قبل خسارته اللقب أمام الأهلي.

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