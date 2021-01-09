ضبط عاطلين بالجيزة لقيامهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.





وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام ( شخصين - مُقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة – لأحدهما معلومات جنائية ) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذين من جراج خاص بمنزل أحدهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وقيامهما بإخفاء تلك الأسلحة داخل سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة الدقي.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحدهما وبحوزته السيارة المُشار إليها وعُثر بداخلها على (عدد من الأسلحة النارية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي) وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بالإشتراك مع المتهم الهارب بقصد الإتجار.



