طبيب مناعة: لا يوجد لقاح ضد كورونا يوفر حماية 100% (فيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن طريقة تصنيع لقاح سينوفارم الصيني هي الطريقة التقليدية أو الكلاسيكية، حيث يستخدم آلية الفيروس المعطل، موضحا أن الفروق بين أنواع اللقاحات المختلفة على تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ليست كبيرة.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن طريقة حفظ اللقاح الأمريكي قد تكون صعبة، حيث يحتاج لرجة حرارة معينة، لافتا إلى أن مصر تيتخدم نفس آلية تصنيع اللقاح الصيني في لقاحات أخرى، مثل تطعيم شلل الأطفال.

وأوضح أن نتائج اللقاح الصيني مبشرة، لافتا إلى أن الدولة تعمل على توفير أكثر من نوع من اللقاحات، مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية حيث أنه لا يوجد لقاح يوفر حماية بنسبة 100%.

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