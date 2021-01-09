رامي جمال لجمهوره:"رجاء خلي بالكم من نفسكم ومن أهاليكم الڤيروس ملوش كتالوج"

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وجه الفنان رامي جمال رسالة شكر لكل من واساه في وفاة أخت زوجته، كما نصح جمهوره بضرورة اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب رامي جمال تغريدة قال فيها:"

‏أشكركم جميعًا علي العزاء والدعاء، لا أراكم الله مكروه في عزيز لكم".



وتابع رامي جمال قائلاً :"ورجاء رجاء خلي بالكم من نفسكم ومن أهاليكم الڤيروس ملوش كتالوج مَش مضمون انت من اصحاب الاعراض البسيطة أو لقدر الله القويه حافظوا علي أنفسكم وعلي من تحبون وشكر الله سعيكم جميعًا".



وفي سياق آخر، كان آخر ألبومات رامي جمال الغنائية هو ألبوم "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين وهم نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم