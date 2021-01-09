وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، الترتيبات التى يجرى العمل بها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي، بعد ما وافق عليه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.





وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.





وأشار الوزير إلى أنه تم التوجيه بدعوة الشركات والمستثمرين خلال أسبوع للبدء في إبرام عقود الاتفاق معهم تباعًا، لتنفيذ المشروعات التنموية بالاشتراطات التي تمت الموافقة عليها سابقًا، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل المستدام للأراضي.



