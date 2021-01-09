نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:





في مجال الثروة الزراعية

ضبط (10 قضايا محال لبيع الأعلاف "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية).. بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.





ضبط (6) قضايا محلات جزارة "بالذبح خارج المجازر".. بنطاق مديرية أمن القليوبية.





في مجال حماية الثروة السمكية

ضبط عدد (35) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.





في مجال الملاحة الداخلية

ضبط عدد (9) وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.





في مجال الإجراءات الاحترازية

ضبط عدد (4) قضايا "عدم إرتداء الكمامات الواقية" بنطاق المنطقة المركزية.



