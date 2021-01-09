تيسيرا على سكان المدينة وروادها: جهاز مدينة ٦ أكتوبر ينفذ دورات مياه عمومية بالمجان بمحاور الطرق والأماكن العامة

السبت 09/يناير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
الفجر

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر، إنه تم البدء في توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكني المدينة وروادها، في المحاور الرئيسية بالمدينة، والأماكن المكتظة بالمارة، وذلك بالتعاون مع احدي الشركات المتخصصة.
وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير صورة حضارية للمدينة، وكذا تخفيف المعاناة على مرضى السكرى وغيرهم الذين يجدون معاناة لعدم توافر دورات مياه، مشيرًا إلى أن دورات المياه موزعة بشكل أساسي في نطاق الخدمات علي المحاور الرئيسية، وتتميز بطراز معماري مميز وعصري، وتحتوي علي دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل علي مدار الـ ٢٤ ساعة، ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة.

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