ضبط مدير مطحن لقيامه بالاستيلاء على الدقيق المدعم في القاهرة
السبت 09/يناير/2021 - 11:35 ص
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مدير مطحن لقيامه بالاستيلاء على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء.
وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مدير إنتاج بأحد المطاحن - كائن بدائرة قسم شرطة التبين ) لقيامه بالتلاعب في كميات القمح المُدعمة والمنصرفة حصصًا للمطحن عمله بقصد الاستيلاء على الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 % والتصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء فضلًا عن قيامه بإنتاج وتعبئة النخالة داخل أجولة سعة 40 كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار ( 5 كيلو ) دون إثبات تاريخ الإنتاج غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المطحن على ( 23 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82 %، 20 طن نخاله ) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا