الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

السبت 09/يناير/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
كشفت الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من غدا الأحد الموافق 10 يناير 2021 إلى الثلاثاء 12 يناير 2021، حيث شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة مع اتباع تعاليم المرور للحد من الشبورة الكثيفة ومتابعة النشرات الجوية التي يتم تحديثها يوميا.

الظواهر الجوية الأحد 10 يناير 2021 
شبورة مائية كثيفة صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية الإثنين 11 يناير 2021
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية الثلاثاء 12 يناير 2021
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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