الأسهم الأمريكية تصعد الجمعة بدعم من آمال تمرير محفزات اقتصادية جديدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة لتصل إلى مستويات قياسية جديدة بدعم من آمال تمرير محفزات بعد أن قال الرئيس المنتخب جو بايدن أن حزمته الاقتصادية ستقدر بتريليونات الدولارات.





وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز قليلا نزولا من أعلى قمة قياسية له بعد تقرير أشار إلى معارضة النائب الديمقراطي جو منشن سداد مدفوعات مباشرة أكبر للأمريكيين.



