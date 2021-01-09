هاني ضاحي ينعى اللواء محمود مغاوري أمين عام نقابة المهندسين

السبت 09/يناير/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
نعى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، اللواء أركان حرب المهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة الذي وافته المنية فجر اليوم.

وقال "ضاحي"، إن النقابة العامه للمهندسين ومهندسي مصر، في فقدت رجلا من أخلص وأنزه الرجال صاحب القيم والمثل، متابعا "عرفناه رجلا مخلصا نزيها طاهر اليد عفيف اللسان محبا للخير كريم العطاء إنسانا محترما بما تحمله هذه الكلمه من معان".

وأضاف نقيب المهندسين "أن الراحل لم يبخل بوقته أو مجهوده في سبيل خدمه الجميع، مشيرا إلى أنه كان القدوة الحسنة التي يحتذى بها في كل ماتقلد من مناصب في خدمه الوطن ويشهد له بذلك كل من عمل معه او تحت قيادته.

وتابع: "إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وانا علي فراقك لمحزونون، نم قرير العين يا اخي الحبيب فلك رصيد من الخير والعطاء وحب الناس سيكون نورا وشفيعا لك".

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