470 وفاة و23309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، 470 حالة وفاة و23309 إصابات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب المركز الروسي لمكافحة الوباء، تماثل 23680 شخصًا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و754809 أشخاص.

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 61381 شخصا، وبلغ إجمالي الإصابات، التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء 3 ملايين و379103.

ووفقًا لروسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة على 84 إقليما، وكان أكثرها في العاصمة موسكو (4900)، تليها بطرسبورغ (3006)، وضواحي موسكو (1184).

وتشهد روسيا منذ بداية العام الجديد تراجعا في عدد الإصابات.

وفي الشهر الماضي، أطلقت السلطات الصحية في روسيا، حملة تطعيم مجانية شاملة ضد فيروس كورونا في جميع أقاليم البلاد.