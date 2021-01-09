نهال عنبر تكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشفت الفنانة نهال عنبر عن تطورات الحالة الصحية للفنان هادي الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا، مُشيرة إلى أن حالته غير مستقرة. وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة للفنان هادي الجيار، وعلقت عليها قائلة :" أرجو الدعاء للصديق وعشرة العمر الفنان العظيم هادي الجيار، هو في حالة حرجة ربنا يشفيه ويعافيه و يخفف عنه".

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار الدرامية مسلسل "شديد الخطورة"، وهو بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، حمزة العيلي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حسني شتا، محمد الدقاق، وهو من تأليف محمد سيد بشير.

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