خبير: الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة الثبات والصمود أمام الصدمات العالمية (فيديو)

السبت 09/يناير/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن عام 2020 كان بمثابة اختبار حقيقي للاقتصاد المصري، واستطاع أن يصل إلى مرحلة الثبات ويصمد في مواجهة الصدمات مع المتغييرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن عام 2020 شهد إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية التي وفرت العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع الدكتور مصطفى أبوزيد أن تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في إنعاش معدلات الاقتصاد، موضحا أنه قبل تبني برنامج الاصلاح الاقتصادي شهد معدل التضخم والبطالة والعجز الكلي ارتفاعا وأيضا كان هناك ارتفاع في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه خلال عام 2020 تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية في العديد من القطاعات المختلفة في الصناعة والزراعة والبترول والغاز وقطاع البناء والتشييد الذي له مساهمة كبيرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

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