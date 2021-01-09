رئيس جامعة الفيوم يهنئ أساتذة الجامعات المصرية الذين تم تعيينهم بمجلس النواب

السبت 09/يناير/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
ريهام على
تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة لأساتذة الجامعات المصرية، لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينهم في مجلس النواب الجديد، حيث جاءت التعيينات على النحو التالي:

- الدكتور جمال حلمي محمد السعيد، رئيس جامعة بنها.

- الدكتور محمد محمد زكي محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر.

- الدكتورة فرحة عبد العزيز الشناوي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق للدراسات العليا. 

- الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، الأستاذ في علوم المصريات بجامعة حلوان.

- الدكتورة منال هلال أيوب جرجس، الأستاذ المساعد بقسم النحت والتشكيل المعماري بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

- الدكتورة سحر عبد المنعم محمد أحمد عطية، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

- الدكتور فخري الدين علي محمد الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

- الدكتور علي جمعة محمد عبد الوهاب، مفتي الديار المصرية السابق، وأستاذ الأصول والفقه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار علماء الأزهر.

ويتمنى أ.د أحمد جابر شديد لسيادتهم دوام التميز والرقي والتقدم، وأن يسدد الله خطاهم ويوفقهم لما فيه الخير لرفعة مصرنا الحبيبة.

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