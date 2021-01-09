أتلتيكو مدريد يصارع برشلونة من أجل خطف هذا المهاجم

اتخذ مسئولو نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خطوات جادة، من أجل تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.









وأكدت تقارير صحفية أن نادي أتلتيكو مدريد، قام بتقديم عرض رسمي، لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل استعارة مهاجمه موسى ديمبلي، مع وجود بند أحقية الشراء.









وكشفت تقارير صحفية أن النادي عرض وجود بند الشراء بقيمة 35 مليون يورو بخلاف نسبة من إعادة بيع ديمبلي مستقبلا.









مسئولو نادي أولمبيك ليون يرفضون التخلي عن اللاعب في الفترة الحالية، قبل التعاقد مع البديل المناسب له.









ويحظى ديملبي باهتمام وست هام يونايتد، حيث تلقى عرضا رسميا، ولكن اللاعب يميل أكثر للعب تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد.









جدير بالذكر أن موسى ديمبلي ينتهي عقده مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، حتى صيف عام 2023.









وعلى جانب آخر، يسعى النادي الفرنسي يسعى للتعاقد مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني، حيث أن هناك احتمالية بأن يرحل مجانًا بعد فسخ تعاقده مع ليستر سيتي، قبل 6 أشهر من نهايته.