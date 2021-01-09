النفط يحقق مكاسب أسبوعية بـ 8%.. و"برنت "يسجل 55.9 دولار للبرميل

السبت 09/يناير/2021 - 11:08 ص
النفط يحرتفع 8% في أسبوع
النفط يحرتفع 8% في أسبوع
وكالات
سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في قرابة عام اليوم الجمعة، محققة زيادة أسبوعية 8%، مدعومة بخفض الإنتاج ومكاسب قوية في أسواق الأسهم الرئيسية، وذلك بحسب رويترز.

وجرت تسوية خام برنت عند 55.99 دولار للبرميل، مرتفعة 1.16 دولار، أو ما يعادل ثلاثة بالمئة خلال اليوم، وبزيادة أسبوعية 8.1 بالمئة. وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 52.24 دولار للبرميل، إذ صعد 1.41 دولار، أو 2.8 بالمئة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ أواخر فبراير. وسجل غرب تكساس الوسيط مكسبا أسبوعيا 7.7 بالمئة.

وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة بأن عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة ارتفع للأسبوع السابع على التوالي، إذ زادت بمقدار ثمانية إلى 275 هذا الأسبوع، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ مايو.

وقال محللون إن أسعار النفط قد تشهد تصحيحا في الشهور المقبلة إذا ظل الطلب على الوقود مقيدا بفعل الجائحة.

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