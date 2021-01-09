مدرب سموحة يضم أحمد صالح لجهازه المعاون الجديد

السبت 09/يناير/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
قرر أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحه على ضم أحمد صالح فى منصب المدرب العام للفريق بدلا من احمد حموده الذى قدمن استقالته خلال الساعات لماضية لظروف خاصة بعمله، واستقر سامي على إجراء تعديلات على الجهاز الفني للفريق الأول بانضمام هاني العجيزي نجم سموحة الأسبق في منصب المدرب المساعد بعدما وافق العجيزي على العمل ضمن الجهاز المعاون لسامي خلال المرحلة المقبلة.


وسينضم صالح إلى التدريبات الجماعية بداية من غدا الأحد بعد الإنتهاء من بعض الإرتباطات الخاصة به وذلك بناء على الإتفاق الذى تم مع المدير الفنى لسموحة. 

وسبق وعمل احمد صالح فى منصب المدرب العام مع سامى أثناء توليه تدريب فريق النجوم فى الموسم قبل الماضى ، وكان على وشك تكرار التجربة فى الموسم الماضى مع سموحه لولا ارتباطه بعقد رسمى مع الإعلاميين.


ويواصل فريق سموحه تدرباته اليومية على ملعب النادى بعد شفاء العديد من اللاعبين من اصابات كورونا التى ضربت الفريق مؤخرا وكانت سبباً فى تأجيل مباراة سموحة ضد الإنتاج الحربي التي كانت مقررة اليوم الخميس الماضى بالجولة السادسة للدوري الممتاز.


وسينضم كلا من الهانى سليمان وعمر صلاح وأحمد جمال وأحمد حمص وحسام حسن وعلى غزال لصفوف تدريبات اليوم بعدما تحولت العينة من ايجابية إلى سلبية ، فى حين يواصل باقى اللاعبين المصابين تنفيذ برتوكول العلاج المحدد لهم.


على جانب آخر مازالت مفاوضات سموحه مع نظرائهم فى الأهلى قائمة لإستعاره الثنائى أحمد ياسر ريان وصلاح محسن لتدعيم الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية الحالية.

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