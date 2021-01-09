غداً.. الرياضة تعلن عن أكواد الدفع لمبادرة "دراجتك صحتك"

تعلن وزارة الشباب والرياضة، غدا عن أكواد الدفع الخاصة بالمرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك.. صحتك" والتي تأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك في احتفالية كبرى لتوقيع تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال.





كما سيعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تدشين مشروع "زود دخلك" من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك" بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة.





وفي هذا الصدد أكد صبحي أن الوزارة تقدم درارجات مدعومة باقل من سعر السوق، موجهًا الشكر للهيئة العربية للتصنيع، وبنك القاهرة على جهودهما الكبيرة ومساهمتهم مع وزارة الرياضة في تقديم الدراجات بأسعار تناسب كافة المواطنين.





ولمن يرغب في الحصول على الدراجه ستكون متاحة بأسبقية الدفع من خلال ماكينات شركة فوري، وستعلن كافة التفاصيل غدًا في المؤتمر الصحفي بمقر وزارة الشباب والرياضة ظهر غدًا الاحد، كما ستعلن ايضًا على الحسابات الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضه والبوابه الالكترونيه.





يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب ومن المقرر ان تطرح الوزارة دراجات من خلال عده مراحل لمبادرة "دراجتك.. صحتك" في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضيه ونشر ثقافه ممارسه الرياضه داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه اسلوب حياة، اضافه إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.